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﻿減廚餘活動見成效　棄置量較2014跌7％

2017-04-28 列印
　　鼓勵食物相關行業減少廚餘的「傳承惜食」計劃昨日舉行頒獎禮，主辦方之一的女工商專聯創會會長黃汝璞表示，計劃自去年三月啟動以來有逾三百間機構參與，又邀請到六十個家庭參與「家家惜食減減廚餘」活動，參與家庭平均減少逾一成二廚餘，對成績感到鼓舞。

　　政務司司長張建宗在活動上致辭表示，政府部門、學校及非政府組織共約六百五十間機構已簽署「惜食約章」，前年年底推出的「咪嘥嘢食店」計劃亦已有約八百三十間食肆報名參加。他指，二○一五年的本地生產總值，較二○一四年上升百分之二點四，但堆填區廚餘棄置量估計較一四年下跌百分之七點一，人均廚餘棄置量亦跌百分之七點九，反映經濟增長及社會在發展的同時，市民已逐漸改變習慣，減少廚餘。
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