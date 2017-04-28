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﻿風筒吹死狗女 寵物美容師捱轟

2017-04-28 列印
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　　狗女生日變生忌！網民Linda Ho日前在社交平台facebook發帖稱，趁其狗女「檬妹」（見圖）上周三生日，帶牠到將軍澳一間寵物美容店沖涼剪毛「扮靚」，檬妹被放在籠中以風筒吹毛期間，突然抽筋需即時送院，狗主指當時檬妹「身發滾，個肚起曬斑」，經搶救後不治。獸醫其後指是中暑身體過熱的徵狀，質疑是寵物店職員人為疏忽所致。

　　Linda日前將事件放上fb群組「動物村村公所」，指當日帶檬妹到該店「扮靚」期間，突然接到電話指檬妹抽筋正送往醫院，當她趕至時獸醫稱「佢（檬妹）已經走咗」，她又引述該店美容師稱事發時「佢（美容師）放咗檬妹係籠到吹毛，佢去咗買飯返舖頭食」、「佢話有keep住望下佢，點知佢再望就出事」，狗主質疑是該店職員人為疏忽所致，並鬧爆：「你試下放你個女入籠用風筒吹佢十分鐘睇下佢熟唔熟呀，有冇腦架？」　　帖文一出引來網民圍插該店，大鬧其做法離譜，涉事寵物店郭姓女職員回覆指確有其事，僅稱其老闆正在處理當中。
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