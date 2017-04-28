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﻿馬會清潔工 涉偷香檳酒被捕

2017-04-28 列印
　　跑馬地體育道香港賽馬會發生偷竊案，昨早上五時許，一名七十八歲姓林外判清潔工人工作後離開時，門口一名六十歲姓盧保安員上前例行搜查對方攜帶的隨身物品。

　　林打開拿着的一個袋給保安檢查時，保安發現袋內有一支價值約一千五百元的香檳酒，查問後林支吾以對，未能解釋香檳來源，保安懷疑他偷竊得來報警。

　　警員到場調查後，以涉嫌盜竊將林拘捕，連同香檳證物一併帶署調查。
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