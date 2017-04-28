﻿啟德體育園 擬設容納五萬觀眾場館

為推動體育普及和盛事化，政府正積極籌備興建啟德體育園，內設可容納約五萬名觀眾的多用途主場館。民政事務局向立法會提交文件，提出多項優化措施，以吸引具質素的標書，包括延長合約年期、向落選的投標者提供提案誘因等。



文件指出，優化措施包括延長「設計－興建－營運」合約年期，讓體育園的承辦商制訂具長遠目標的業務策劃，及有足夠時間開發新的旗艦活動，拓展觀眾及客戶群，如承辦商表現令人滿意，當合約屆滿時，可獲延長營運期限至最多十年。



此外，局方打算向每名提交符合規定標書的落選投標者，提供提案誘因，金額為六千萬元，或擬備標書所招致實際費用的一半，條件是投標者須同意不可撤回和非專用的特許，讓政府或其承辦商等，運用投標者所提交投標文件的任何知識產權，冀投標者願意投放更多資源和運用專業知識，為標書擬備詳盡的內容。