﻿九巴將推月票 「過海」每月約870元

政府上月批出九巴新專營權時，指會探討月票的可行性。有曾接觸九巴的立法會議員透露，九巴將於下月五日前提交方案，估計可於兩至三個月內獲批及推行，月票售價或需八百七十多元。



民建聯立法會議員劉國勳（圖）透露，預料九巴將於下月五日前，就月票計劃向運輸及房屋局提交方案。月票將分為過海及非過海類型，並分為四種，包括新界東至港島、新界西至港島、新界東內及新界西內不過海路線。初步月票銷售對象為長途上班族及跨區學生，方案或可於兩至三個月內獲政府批准並推行。



工聯會立法會議員陸頌雄則表示，九巴過往曾以方程式計算月票售價，以新界西過海線作計算基礎，以來往元朗和天后的九六八路線為例，車費為二十三元四角，若一個月搭二十二日，每日兩程，加上八五折優惠，月票售價約需八百七十多元。