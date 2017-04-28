﻿涉刑毀的士打傷人 醉漢舞刀 警擎槍制服

大角咀發生警員拔槍制服渾身酒氣男子，昨凌晨乘搭的士返家時，疑不滿司機急煞車，落車後疑破壞的士及毆傷司機，逃返寓所後疑取利刀指嚇六名見義勇為途人，復涉嫌企圖揮刀斬警，兩名警員拔槍制服拘捕疑人，三警受傷與司機送院治理。



被捕男子姓朱（三十四歲）操普通話，但持有身份證。昨凌晨近一時，他在灣仔道一間酒店喝酒消遣後，帶醉截乘的士返回大角咀寓所，其間不勝酒力入睡，的士途經海底隧道時，因交通情況煞車始被弄醒。



當的士駛經旺角區時，因交通擠塞有人遷怒五十六歲姓余司機，疑狂踢司機位椅背發泄，並喝令要落車。其後的士駛至大角咀福全街四號，朱支付一百一十元車資落車時，疑揮拳擊毀的士車窗，意猶未盡再在地上拾起硬物，砸毀的士擋風玻璃，余見狀連忙落車制止，惟遭人毆傷頭部及手臂，高呼求助。三十七歲姓連男子駕車途經，遂代為報案。



同時，有人沿福全街向旺角道逃走，六名見義勇為途人協助尾隨追截，至橡樹街七十至七十二號昌滿樓時，有人返回寓所，疑取出一把長約三十厘米生果刀指嚇追兵。



未幾一輛警方衝鋒車趕至，由於有人手持利刀，故三名警員手持盾牌及警棍登樓，喝令疑人棄刀投降。不料有人狂性大發，懷疑舉刀企圖斬向警員，兩名警員見情勢危急，急忙拔槍戒備，並衝前制止。



混亂間三警合力將疑人按地制服，惟分別手臂、背部及腰部受輕傷。警方經調查後，以涉嫌刑事毀壞、襲擊致造成實際身體傷害、襲警及拒捕將朱拘捕，他拒絕送院，後被帶署扣查。三名受傷警員則與余一併送院治理，幸無大礙。