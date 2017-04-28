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﻿毒販扮買餸 蔬菜運冰

2017-04-28 列印
　　蠱惑毒販扮街坊買餸，在蔬菜中暗藏冰毒被警方悉破拘捕。警方根據線報調查，鎖定一名目標男子後，前晚在旺角見目標男子又扮到街市買餸將其截停拘捕，在一包載有蔬菜的膠袋中，檢獲總值四十萬元冰毒。

　　西九龍總區特別職務隊人員，早前接獲線報，指有毒販在旺角扮街坊買餸運毒。探員根據線報深入調查後，前晚六時，經部署後展開反罪惡行動，在山東街截查一名一名五十八歲姓王目標男子，在他攜帶的一個載有蔬菜的膠袋及身上，檢獲約一點三公斤懷疑冰毒，市值約四十萬元，以涉嫌販毒將王被捕及帶署扣查。
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