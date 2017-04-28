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﻿六旬漢食牛丸鯁死

2017-04-28 列印
　　死者姓葉（六十三歲），居住沙角邨金鶯樓一單位。

  昨早上十一時許，他在家中午膳，其間他將一粒牛丸放入口中吞下時，疑太心急吃下時，遭牛丸鯁着喉部，未幾即昏迷。家人發現報警，救護員到場為事主急救及送院，惜送抵醫院搶救無效死亡。警員聯絡其親友及調查後，認為案件無可疑。
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