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﻿自稱為同行爭長遠利益

2017-04-28 列印
　　身在英國的胡森接受本報越洋訪問時表示，控告馬會因要為同行爭取長遠利益和公平的待遇，打算與馬會打完官司後，隔一段時間回英國開倉。

　　胡森表示，控告馬會主要為同行爭取長遠利益，同行需多點保護和公平公義，希望透過訴訟詳述內情，讓公眾知道練馬師的真實處境。他現時沒有工作，打算等案件完畢後，再過一段時間，重建自己良好形象，再在英國開倉。

　　五十歲的胡森出身賽馬世家，父親曾在印度班加羅爾取得逾一千五百場頭馬，並在當地生下胡森。胡森與○二／○三年度馬季來港設廄，在港累積贏得二百七十九場頭馬，勝出率約百分之六。
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