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﻿東涌東填海料2023年完工

2017-04-28 列印
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　　發展局早前公佈擬申請二百零五億六千多萬元撥款，作為東涌東填海及前期工程費用，提供逾四萬個住宅單位。有關工程計劃將於下月六日的立法會財務委員會工務小組委員會上討論，局方並計劃在撥款通過後，由土木工程拓展署批出標書，在今年年中就工程進行招標，在年底展開工程，並趕及在二○二三年完工。

　　發展局擬在東涌東填海工程及東涌新市鎮擴展前期工程中，在東涌東填海一百三十公頃，並建造一條長約四點九公里的海堤，當中包含生態海岸線等。局方表示，如獲財委會批准撥款，局方計劃在今年年底展開擬議工程，以期在二○二三年年底完工。
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