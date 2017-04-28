﻿計劃差異 「到校外展」下學年常規化 弱兒復康恐反受害

為期兩年的「到校學前康復服務試驗計劃」將於本學年完結，政府決定在下學年將服務常規化。學界普遍對新服務的反應正面，惟有校長指出，計劃性質跟歷史悠久的「幼稚園暨幼兒中心兼收弱能兒童計劃」相似，後者在專業團隊到校頻率、駐校專職教師安排或學生復康計劃方面，均更適合需要緊密訓練的學生。其恐兼收計劃被新服務取代，最終令學生受害。



香港幼兒教育人員協會主席周慧珍指，到校外展服務的理念革新，有助縮短幼兒於零至六歲黃金期內接受康復服務的輪候時間，但其配套仍有待改善。



由周慧珍擔任校長的五邑工商總會張祝珊幼稚園，早在參與試驗計劃前，已在「長全日制」營辦兼收計劃。她直言兩者性質類似，比較下有感後者的復康配套較齊全，「兼收計劃由一位駐校的輔導老師，每日專責為六位學生撰寫個別學習計劃（IEP）。到校服務亦有人撰寫IEP，但到校頻率只是每周或十天一次。」但家長未必懂得兩者差異，學童或會因而錯選服務。



有校長指「兼收」配套較齊全



她舉例，譬如幼兒大腿、小腿或坐骨位置的肌肉較弱，駐校的專職老師會每天陪學生行樓梯，訓練下盤機能以防跌倒；感統能力差的學生，亦可通過拋球訓練手腳協調，老師每日在校觀察學生情況，可更加密切關注其發展情況，撰寫相應的家居訓練及教學內容，使訓練更有效貼地，惟到校外展服務的運作模式不設專職老師跟進個案。



兼收計劃的言語治療師每隔兩周到校，反觀到校外展隨時需等上三、四個月。周慧珍直言，語言發展遲緩的學生獲專業介入「做多啲」，前者的治療成效必比後者佳。香港保護兒童會總幹事蔡蘇淑賢兼任旗下十七所幼稚園的校監，她認為到校服務的外展團隊強勁之處為專業人員數量多，惟訓練時數少、頻率較為疏散亦是事實。



試驗計劃發展得如火如荼，學界樂見其發展，惟怕最後只得一者坐大。粉嶺神召會幼稚園校長王小鳳直言，兼收計劃昔日由幼稚園營辦，惟計劃於○五年被廢止，如今由幼稚園暨幼兒中心營辦，她亦擔心兼收計劃的未來發展，「政府似乎想以到校外展服務取代兼收，半日制已沒有了兼收計劃，長全日制的學費並非所有家長都能負擔，但兩個計劃有差異，校本服務對需要持續訓練的孩子尤其重要。」



蔡蘇淑賢指，外展團隊跟個案比例為一對一百，定期到校實際是服務不同學生，故幼兒會否由「發展遲緩」演變為「學習障礙」，能否獲得適切有效的康復服務便為其關鍵。



她直言，家長最初獲悉子女有發展障礙，短期內都會感到慌亂，故負責轉介服務的社工先要說服家長容許孩子接受學前康復服務，及後應跟進所選計劃是否合適。



周慧珍有感，現時政府對於各項計劃的宣傳不足，家長未必揀對服務。她擔心，到校服務繼續膨脹，更「貼地」的兼收計劃卻因而萎縮，最終受害者只是幼兒。