﻿宣傳變犯法 大搞宣傳送巴士模型 搞網上抽獎 巴士迷惹官非

網上購物成風，不少人看準這個商機，紛紛開設屬於自己的網店，一圓創業夢想，網購競爭激烈，不少網店為求脫穎而出，以層出不窮的宣傳手法來吸引顧客。有巴士模型店股東以隨機抽獎形式送出巴士模型藉此宣傳店舖，豈料無意間觸犯了法律，險些要留下刑事案底，毀了前途。這名股東直言，對舉行隨機抽獎活動前須申請《推廣生意的競賽牌照》毫不知情，稱若事前知道此舉是犯法必定會「跟足規矩去做」，他希望可透過今次的經歷，讓更多市民知道有關法例的存在。記者︰梁銘姿



五十五歲的李仲華是Bus by Bono巴士模型店的股東之一，身為巴士迷的他與拍檔足足籌備了三年才於facebook專頁推出第一部巴士模型。為求令更多巴士迷得知其facebook專頁，他於去年十月至十二月期間，舉辦了十次抽獎活動。「我覺得這件事（抽獎）是值得高興的，因為抽獎既不牽涉到金錢，又可以讓未必負擔到巴士模型價錢的學生有機會得到模型。」誰知惹上官非也不自知。



抽獎屬賭博須領牌



直至今年一月十二日，有警員登門，指他違反賭博條例第九條將他拘捕，他才得知自己不慎觸犯了法律，「當時我以為警方只是找我協助調查，而警方亦告訴我這條罪行只是比衝紅燈嚴重少許」，後來李諮詢律師意見，才知道一旦入罪便會留有案底，最後李聘請私人律師替其去信律政司，控方才不提證供起訴，以自簽守行為的方式了事。



現今不少網店都以抽獎招徠顧客，對於只有自己被檢控，李認為自己必須為此承擔責任，「雖然在案發前我對相關法例毫不知情，但它的確存在」，李後來有在其facebook專頁向各巴士迷解釋被控一事，亦相信經過今次事件後可以令更多普通市民得知這條法例，避免日後誤中法律陷阱。



陸偉雄大律師指，這種「無付出和純粹靠好運」的隨機抽獎方式屬於賭博，需要領取牌照才能進行，若然於抽獎活動中加插答問環節則歸類為沒有賭博成份的活動，則可豁免申請牌照。陸大狀又指出，現今網站常見以like and share方式抽獎有機會觸犯法例，建議於進行活動前先尋求法律意見。