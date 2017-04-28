﻿樂富德強苑高層「八球」易手 居屋「癲價」不輸私樓

樓價高企情況，已廣泛蔓延至各個社會階層。《東周刊》報道，原為加快公屋流轉而設立的居二市場，隨着私樓樓價攀升，近期屢見破頂，「居屋王」連環誕生。最新登上綠表王寶座的是樂富德強苑高層戶，成交價直衝「八球」，拍得住私樓有餘，令市場大吃一驚。



綠表市場歷史造價及呎價紀錄一再被刷新，業主有見樓價升浪未止，居二市場需求有增無減，心態轉雄，變得更惜售，熱門屋苑放盤量持續低企，業主叫價可謂「級級升」，屢創新高峰。



早前樂富德強苑居屋王雙破頂成交，高層三房戶以七百八十八萬元沽出，售價及呎價均破盡全港第二市場最高紀錄，引人注目。「原業主放盤大約兩星期，開價八百萬元，佢都知個價叫得高，只是想試吓，點知有人承接。」區內資深代理透露，買家為區內公屋戶。「現時八成睇樓客都是公屋富戶，他們知道若政府落實收緊富戶政策，手上公屋會被收走，所以決心趕尾班車樓換樓。」



翻查記錄，同座高層同一單位，去年六月曾錄成交，當時成交價僅五百九十二萬元，平均呎價約九千元，即屋苑同類單位成交價按年飆達三成三，升幅相信大部份私樓望塵莫及。



樂富區內有不少居屋選擇亦不少，以同區富強苑為例，面積相若單位，成交價相差近一百萬元，市場人士認為，是次破頂與德強苑配套優於其他居屋屋苑有關。德強苑鄰近商場及樂富港鐵站，相當便利，「出地鐵站只要過一條馬路，就進入商場，住戶穿過商場可直達屋苑，這是它的優勢之一。」



盤源乾涸下，部份持有購買證的準買家為一圓上車夢，惟有追價入市，買賣雙方持續拉鋸下，市場成交價呈現乾升的迹象，新高價勢必再被打破。