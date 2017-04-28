﻿走法律罅 舊區民宅當賓館 大媽團長約租住

內地傳銷大媽湧港，將住宅當賓館！《星島日報》深入調查發現，近大半年來長沙灣湧現為數過百人的大媽團，她們日間盛裝出席傳銷培訓班，晚上則住在專人代租的唐樓或私樓。有律師直指有關做法走盡法律罅，讓住宅變成毋須領牌的「賓館」，更有治安及消防隱憂。



據了解，這批大媽團來自內地的傳銷團隊，已在港活躍一段時間。記者追查發現，大媽們進行數日培訓課程後，通常在港居住數晚。但她們入住卻是住宅，多為僅有三四百方呎的舊樓單位，設置多個牀位。有居民坦言生活備受滋擾，擔心一旦發生火警，大廈走火通道不足，隨時「一鑊熟」。



內地傳銷團 來港集訓



記者早前到長沙灣視察，發現深夜十時半起，有百多名主要由大媽組成的內地團，拖住行李篋，分批循興華街走到元州街及青山道，直到凌晨約零時結束。記者佯裝內地團友跟隨大媽遊走，發現她們分別入住昌華街、興華街、青山道、福榮街和元州街合共至少五幢唐樓和私樓單位中。



這些唐樓單位大多塗上新漆，廁所光潔如新，雙層牀也放上摺疊好的乾淨被鋪。其中一個約三四百方呎的私樓單位，更在客廳、房間和窗台上，設置了十個牀位，牀邊放有兩腳插蘇可用的電拖板，門前櫃內更放着一堆新拖鞋，整個格局有如旅館設計。但有關單位均非持牌賓館。有當區地產代理爆料，有港人曾要求為團隊代租單位，並簽下一至兩年合約，分批讓大媽入住。



租客煲煙 人流複雜 居民受滋擾



深水埗區議員覃德誠直言，區內不少居民對團隊入住民居表示不滿，有婆婆投訴隔壁經常有陌生人食煙；更有出租單位給團隊的業主因為怕影響大廈治安，最終取消租約。



律師廖成利認為，一般大廈公契要求租戶不能將單位分租，若作為賓館更須領牌，但因舉證困難，業主即使發現問題，也難以指控租戶違規，「住戶不會出來說自己在分租單位，只會說是租戶的親戚，所以很難有證據證明集團違規。」



他續指，一般情況下，本港只要求對外短租單位的處所，申領賓館牌照，但集團與業主簽下長期租約後，再讓不同人短期入住單位，在法律上則非必須領取賓館牌照。「明顯在走法律罅。」他認為，賓館發牌制度的原意，是確保出租處有充足防火設施，以及不會對市民造成滋擾。內地傳銷集團租用單位時，亦面對同樣問題，故應同樣受到規管。



中國民間反傳銷協會會長李旭稱，內地對傳銷活動規管嚴格，不論公司有無實體產品或服務，只要向新加入者索取會費、發展下線、建立層級獲利模式已涉傳銷。他坦言，內地傳銷團隊為避過規管，會叫內地人先到香港培訓，然後才回去進行傳銷活動。