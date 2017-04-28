﻿邱達昌約談世交鄭家純 拯救有線大計十分鐘促成

一度盛傳「熄機」的有線電視，危急關頭獲新世界發展主席鄭家純及遠東發展主席邱達昌為首的永升（亞洲）做「白武士」注資七億元打救。有消息人士向《東周刊》透露：「老虎仔（邱達昌）用咗十分鐘力銷計劃，純官（鄭家純）就答應玩埋一份。」打動純官的關鍵是兩家人的交情，以及對電視業的情意結。



鄭家純與邱達昌轉做新一代「電視大亨」，事前沒露半點風聲，故永升宣佈消息時令外界譁然。據悉，邱達昌一直想延續父親邱德根的「電視夢」，早年牽頭夥拍信德集團董事總經理何超瓊等四人成立永升，積極向政府申請全新的免費電視牌照，但進度緩慢。其後，邱達昌為加強股東陣容，單人匹馬約見世交鄭家純洽談，據悉只傾了十分鐘，鄭家純便首肯入股。



重燃家族「電視夢」



消息人士指鄭家純都有個不死「電視夢」：「當年佢老竇鄭裕彤同邱德根入主亞視，派純官去處理亞視業務，兩家人唔憤氣最終打破唔到一台獨大。」除了八十年代聯手搞亞視，鄭邱兩家近年合作無間，早前遠東發展夥拍鄭家純家族的周大福，完成澳洲黃金海岸一個度假村的收購，在馬來西亞及本港也有不少項目，例如合作競投元朗站物業，以及黃竹坑站第一期項目。



鄭家純今次以個人及周大福企業名義入股永升，令他變相持有逾四成半股份，是最大股東。但永升主席一職卻由持股近兩成半的第二大股東邱達昌出任，何超瓊則退出。「鄭、邱交情好易話為。純官同老虎仔講：『永升由你揸Fit！』」



有線旗下的免費電視「奇妙電視」如期五月中開台，未來六年將投資逾十億元。有知情人士透露奇妙電視是有線翻生的秘密武器：「長遠會考慮申請內地的落地權，內地都收睇到，市場大幾倍，唔憂無廣告。」



他續說：「內地劇集近年的製作質素比港劇高幾班，但廣東人仲好鍾意香港明星，香港電視節目仲有市場。所以邱達昌拉攏在廣州人脈極廣的李思廉，有助搞落地權。」六十歲的港人李思廉是永升第三大股東，有一成六股權。



通訊局表示，密切關注有線及奇妙電視的股權變動；並證實永升早前申請的新免費電視牌照已被暫緩，直至另行通告。