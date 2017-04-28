﻿邱達昌約談世交鄭家純 拯救有線大計十分鐘促成

鄭家純與邱達昌轉做新一代「電視大亨」，事前沒露半點風聲，故永升宣佈消息時令外界譁然。據悉，邱達昌一直想延續父親邱德根的「電視夢」，早年牽頭夥拍信德集團董事總經理何超瓊等四人成立永升，積極向政府申請全新的免費電視牌照，但進度緩慢。其後，邱達昌為加強股東陣容，單人匹馬約見世交鄭家純洽談，據悉只傾了十分鐘，鄭家純便首肯入股。
重燃家族「電視夢」
消息人士指鄭家純都有個不死「電視夢」：「當年佢老竇鄭裕彤同邱德根入主亞視，派純官去處理亞視業務，兩家人唔憤氣最終打破唔到一台獨大。」除了八十年代聯手搞亞視，鄭邱兩家近年合作無間，早前遠東發展夥拍鄭家純家族的周大福，完成澳洲黃金海岸一個度假村的收購，在馬來西亞及本港也有不少項目，例如合作競投元朗站物業，以及黃竹坑站第一期項目。
鄭家純今次以個人及周大福企業名義入股永升，令他變相持有逾四成半股份，是最大股東。但永升主席一職卻由持股近兩成半的第二大股東邱達昌出任，何超瓊則退出。「鄭、邱交情好易話為。純官同老虎仔講：『永升由你揸Fit！』」
有線旗下的免費電視「奇妙電視」如期五月中開台，未來六年將投資逾十億元。有知情人士透露奇妙電視是有線翻生的秘密武器：「長遠會考慮申請內地的落地權，內地都收睇到，市場大幾倍，唔憂無廣告。」
他續說：「內地劇集近年的製作質素比港劇高幾班，但廣東人仲好鍾意香港明星，香港電視節目仲有市場。所以邱達昌拉攏在廣州人脈極廣的李思廉，有助搞落地權。」六十歲的港人李思廉是永升第三大股東，有一成六股權。
通訊局表示，密切關注有線及奇妙電視的股權變動；並證實永升早前申請的新免費電視牌照已被暫緩，直至另行通告。