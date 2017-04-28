﻿非法「居留」 雀仔街蠱惑招 走私鸚鵡 買「戶籍」變合法

繼早前《星島日報》揭發網上有無牌賣家兜售從內地走私的鸚鵡，致多人誤購重病幼鳥後，近日再有業界人士踢爆，稱旺角雀仔街近九成店舖走私入貨，更為鸚鵡購買「戶籍」使走私貨變為合法，「無王管」程度教人咋舌，買家隨時受騙，卻懵然不知。



記者上月佯裝顧客到雀仔街視察，發現其中一家鸚鵡店擺賣多隻仍需飲用奶粉的瀕危幼鳥，負責人向記者推銷同屬一級瀕危的藍眼巴丹鸚鵡、戈芬氏鳳頭鸚鵡，索價二萬八千元及一萬七千元，惟問及入口證明，對方僅指從泰國購買鸚鵡蛋，並偷運到內地繁殖場孵出。



業界大多對雀鳥來源證明三緘其口，絕少提供進口證號碼供顧客查證，更會小心地於周六、日才擺賣走私雀鳥，以避開五天工作的漁護署職員。知情人士透露，雀仔街近九成店舖是「半走私半正途」，甚至「全走私」進貨，不法之徒膽敢光明正大擺賣，全因覷準漁護署巡查漏洞，並使計讓走私鸚鵡變為合法。



有不願具名的鸚鵡店店主指，牌照規定動物售賣商須於登記冊上詳細記錄雀鳥送抵日期、禽鳥品種、抵達時年齡、購自誰人或何處，以及每宗交易的售出日期和存貨結餘。如店舖有十隻亞馬遜鸚鵡，賣出兩隻就應劃去兩個配額，剩下八隻。但有人卻無如實上報，漁護署每月上門點數前，店家「收到風」，另找走私或棄養鸚鵡頂包，維持十隻「正途」鸚鵡。



周末漁署人員休息即賣私貨



「半走私」的店主亦可出蠱惑，甚至營辦「全走私」生意。按現行規定，從其他持牌商購入鸚鵡，並持有發票、收據等證明文件，當中列明雀鳥品種、數量、交易日期及來源，該鸚鵡亦屬漁護署的認可來源，有店舖於是循此途徑「買額」，為來歷不明的鸚鵡「落戶」。



鸚鵡店店主張先生（化名）向記者透露，一級瀕危鸚鵡的配額極其珍貴，一紙文書便索價逾萬。但走私鸚鵡比進口貨便宜很多，加上買額成本仍能賺大錢。在配額被漁護署劃走前，不法商人不斷補貨，以薄利多銷的形式散貨，最終利潤必蓋過成本。



有鸚鵡店主直斥，店商享盡超廉價千元租金進駐雀仔街，卻違規走私雀鳥「做死成個市」。過往不少店商數度向漁護署舉報，但未見成效。張先生慨歎，曾有正途經營的行家投訴無門後，結果「灰晒機」轉做走私生意，加上消費者只看價錢，不管來源，結果造成惡性循環。