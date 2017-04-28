﻿名人明星追隨學習 奇女子義教自創養生功

銅鑼灣維多利亞公園每逢周日早上都有逾百人聚集，在一名女子引領下做體操，除了拗手扭腰擰頸外，又會突然揮拳大喊，甚至集體瞪眼伸脷發出噓聲。該女子容光煥發身形弗爆，原來已年過六十，近年在維園及西灣河出沒，免費教坊眾做自創的「養生健絡功」，連有股壇小辣椒之稱的胡孟青、人稱「汪姐」的傳媒人汪曼玲，以及藝人郭少芸等均是其學員。



《東周刊》報道，維園布幕位置過去一年每逢周日早上九時，便會出現一批為數逾百人的男女聚集，當中以中、老年人為主，但也有年輕人甚至小朋友同行，甫到埗會先向一名身形窈窕、容貌看似約五十歲的女子打招呼，並稱呼她做「Mona老師」。



Mona老師準時站上現場石壆，在不須用擴音器下，聲如洪鐘地向百多人講解及示範動作，「大家雙腳分開至肩膊位置站好，力沉腰腿，舉高右手，前臂向頭後放下，左手拉住右手肘，深呼吸，然後慢慢呼氣……」



之後她轉為帶領大家拉動身體內的腺體，「閉上眼睛，氣聚丹田，雙手貼着耳朵向上伸宜，手掌向內，不斷向上伸，想像頂輪有條繩拉住你，不要鬥力，任由繩子拉你們上去，意到、氣到、血到，感覺到有股能量流向指尖嗎？」他們的動作好像普通伸展體操及瑜伽，但又有一些特別招式，例如雙腳一前一後站着，然後雙手如游蛙式般撥動等。



有途人感好奇上前詢問，當得知是免費任學的健身操，可隨時加入，老師還會到愛秩序灣公園開班，他們即表示有興趣。



免費任學 適合老人家



記者發現，Mona老師的追隨者中，更包括有股壇小辣椒之稱的胡孟青、人稱「汪姐」的傳媒人汪曼玲，以及藝人郭少芸等。郭少芸早前從朋友介紹得知這裏有集體運動適合老人家，上月開始陪年過八十的母親來做運動強身健體，「練了約一個月，不知不覺下，連帶我患了多年的五十肩都明顯好轉。」



胡孟青說，她經常對着電腦工作，又要帶手提電腦往返電台做節目，肩頸位出現痛症多年，不時發作，嚴重時需要食止痛藥紓緩，但她跟隨Mona老師練功兩個多月，現時除了感到身體變好，連多年痛症也消失。







