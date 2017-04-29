﻿港旅業露曙光 潮玩深度遊黃金周內地團增25%

本港旅遊業近月勢頭強勁，旅發局昨天公佈上月整體訪港旅客達四百五十九萬人次，按年增加百分之八點八，當中內地旅客按年上升逾一成。內地五一假期來臨，旅遊業界指，黃金周平均每日有一百五十個內地旅行團抵港，較去年同期增加四分一，情況理想。業界又指，近年力推「深度遊」吸中產客，包括到西貢出海釣墨魚。



旅發局數據顯示，今年三月份整體訪港旅客達四百五十九萬人次，按年增加百分之八點八；當中內地旅客有三百三十三萬人次，按年上升百分之十點四。整體過夜旅客更達二百一十六萬人次，按年增加逾一成，當中逾半為內地旅客，而來自日本、印尼、南韓及菲律賓的過夜旅客，均有雙位數的增長。總結今年首季，整體訪港旅客按年上升百分之三點七。



旅發局近年以吸引過夜旅客為策略重點，指會把握旅遊業增長的勢頭，繼續聯同業界於內地及多個短途客源市場，推出以家庭及年輕客群為對象的優惠及特色遊港產品，吸引更多過夜旅客。商務及經濟發展局局長蘇錦樑認為，近期旅遊業的勢頭相當好，希望各界繼續齊心合力發展旅遊業。



內地五一黃金周是香港旅遊業的傳統旺季，香港旅遊業促進會總幹事崔定邦稱，近日訪港的內地團已開始增加，整個黃金周平均每日有一百五十團到港，較去年同期平均每日有一百二十團，上升四分一，情況理想。



西貢釣墨魚 中環飲涼茶



他說，內地客對傳統景點已失去興趣，不少接待內地客的旅行社近半年紛紛推出「深度遊」，例如遊覽中環歷史建築、到懷舊餐室吃蛋撻和喝涼茶，甚至到西貢出海釣墨魚。「唔少內地客，特別係中產，佢哋旅遊經驗成熟，已經唔想再去金紫荊廣場呢類傳統景點。」他指，目前參加「深度遊」的內地客約佔總數一成，相信比例會逐漸提高，長遠能為本地旅遊業注入新力量。



酒店業主聯會執行總幹事李漢城指，本港近日有多個大型展覽舉行，已有一定數目的商務客，連同未來數天，預計酒店平均入住率達八成五，比去年同期微升數個百分點，當中九龍購物區，例如旺角的酒店入住率更有九成，而價格則較去年同期相若。