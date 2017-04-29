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﻿楊家誠豪宅爆外傭涉襲擊男童案

2017-04-29 列印
　　英冠球會伯明翰前班主楊家誠，其公司名下的半山白加道豪宅內，疑發生家傭襲擊幼童事件。涉事女菲傭被控於一四至一六年間，十度襲擊一名四歲大幼童，被控普通襲擊罪。

  案件昨於東區法院提堂，菲傭暫時毋須答辯，案件押後至六月九日再訊。

　　控罪指，被告DRECK Rochelle Lintag於一四年十一月底至一六年四月十六日期間，分別於香港灣仔會景閣、半山白家道住宅廚房及嘉諾撒醫院，十度襲擊X。控方申請將案件押後以索取進一步法律意見、證人供詞及錄音記錄等，被告准以二千元保釋候訊，期間不得直接或間接接觸控方證人及離開香港。
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