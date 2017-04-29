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﻿職訓局新課程 港鐵機管局實習

2017-04-29 列印
■職訓局與港鐵代表簽署合作備忘錄。
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　　職業訓練局與香港國際航空學院及港鐵學院合作開辦培訓課程，學生可到港鐵學院受訓及有機會到機管局實習。

　　鐵路工程方面，職訓局將在今年九月，分別於機械工程、電子及通訊工程和電機工程三個原有高級文憑中，加入鐵路相關選修單元，名額各有二十個。港鐵學院院長梁耀輝表示，港鐵學徒計劃去年聘用約一百八十個學徒，未來數年亦需每年增聘過百學徒。

　　至於航空業，職訓局將於今年九月新增航空學高級文憑兩年全日制課程，學額為六十個，每年學費逾三萬元。

  另亦設航空營運及管理專業文憑兼讀課程，為業界從業員提供在職培訓。香港國際航空學院校長張李佳蕙則稱，三跑落成後，將增加五萬個機場職位。
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