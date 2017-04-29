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﻿男子被車撞命危 愛犬守護身旁

2017-04-29 列印
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        一名男子，昨午三時許，在何文田拖着愛犬橫過馬路時，被一輛紅頂小巴撞倒重創。其間愛犬一直坐旁邊守候主人，至救護員到場將主人送院。傷者姓梁（六十歲），當時拖着一隻貴婦狗在衞理道近何文田山道過馬路時，遭一輛紅頂小巴收掣不及撞倒，頭部重創流血倒地昏迷。救護員到場前，其愛犬一直乖乖坐主人身旁守候。救護員到場將傷者送院，搶救後情況危殆（見圖）。貴婦狗獲一名熱心女途人暫時照顧，稍後交回狗主家人。

　　警方調查後，以涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害，拘捕五十五歲同姓梁小巴司機，並將其帶署及調查意外原因。
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