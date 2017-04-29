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﻿12宗醫療風險事件 五涉遺物料體內

2017-04-29 列印
　　醫管局昨公佈最新一期《風險通報》，去年十至十二月共有十二宗醫療風險警示事件，其中近一半為手術後遺留醫療物料在病人體內。醫管局指會深刻檢討事件起因，並透過通報提出相關建議，以防同類事件同度發生。

　　五宗遺留醫療物料個案中的所有病人，事發後情況皆為穩定。其中一名患有先天性心臟病的嬰兒，被植入中央靜脈導管治療，惟醫生進行「清單核對」時，卻沒有發現部份導絲遺留在嬰兒體內，幸之後順利取出。

  此外亦有兩名婦科病人進行手術後，陰道內分別被遺下消毒用試紙及儀器膠托。餘下兩宗個案則涉及支氣管中遺留鼻胃喉，以及在手腕關節遺下金屬物。

　　醫管局在通報中分析各宗事故成因，並提出多項改善建議，如醫護人員需在手術後仔細檢查工具、確保儀器完整、加強溝通等。
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