﻿「銀彈」攻勢 大派獎學金 自資院校出招搶DSE考生

中學文憑試已近尾聲，但由於中學畢業生人數持續下滑，各自資院校早已紛紛出招「搶人」。有院校已部署「銀彈」攻勢，讓成績僅達修讀學士學位課程，以及高級文憑課程最低要求的學生，統統獲得獎學金；有院校則設立「永續基金」，以投資回報給學生免費住宿，減輕學生經濟負擔。



適齡就讀專上院校的學生人數不斷下降，考試及評核局資料顯示，一三年有七萬一千名學生報考中學文憑試，但到去屆已經跌至五萬七千人，今屆再少五千人，跌至五萬二千人。東華學院今年出動「銀彈」攻勢，該校校長呂汝漢坦言，學院有意在未來五年升格為私立大學，須開辦更多不同類型的課程，吸引更多學生。



過去東華學院會向符合學院要求的工商管理學士（榮譽）學位，和應用心理學（榮譽）社會科學學士入學生，發放一萬元獎學金，今年將加碼至三萬元，呂汝漢指發放獎學金要求為在文憑試取得十五分，以及成績有「三三二二」。而高級文憑課程亦更新增獎學金計劃，在文憑試取得十二分，以及成績有「二二二二二」的畢業生，在入讀學院商業學高級文憑或心理學高級文憑時，都能得到二萬元獎學金。



「永續基金」最高四年學費全免



恒生管理學院早前獲得何善衡基金會撥捐一千八百萬元，校長何順文稱，新學年將以捐款用作投資，成為「永續基金」，所得回報則成立「何善衡博士銀行及金融獎學金」，每年讓至少一名學生免費入住宿舍，以及得到四年學費全免，「會根據學生的學術表現、中學學校服務、家境等因素決定得獎學生。」



這計劃專為有意畢業後從事銀行及金融業務的本地學生而設，要求學生最好成績五科，合共有二十三分，此後每年積分點（GPA）達三點三或以上。何順文指，在五月底前報名入讀恒管的同學，能與校長、老師等茶敍，率先了解如何申請獎學金。



香港專業進修學校（港專）下屆則以推出多個新課程作招徠。其傳訊與拓展總監李慧慈稱，學校下學年會有讓學生了解如何設計受歡迎遊戲的「虛擬實景及遊戲場景設計」毅進文憑課程，並在網上推銷的「手作設計及社交媒體」毅進文憑課程。她坦言，未知新課程能為學校吸引多少學生，但「過往收生不錯的科目，可以收到一百人。」



除了本地生外，有院校還密密吸引海外生入讀。恒管校長何順文稱，學院過去一年不斷到本港以外的亞洲地區招生。他指，學校的教職員，通常會以三至四人一組，每次出團約一周，舉辦與學校有關的展覽和會談，務求讓外地生有更多時間了解學院，期望學院來屆能先吸引十名外地生入讀。