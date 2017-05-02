﻿遠超最低工資$34.5 洗碗工月薪 高達16,000元

昨日五一勞動節，最低工資由每小時三十二點五元調高至三十四點五元，加幅百分之六點二。本報翻查勞工處網上招聘告示，發現四大缺人基層工種：洗碗工、清潔工、侍應和保安的時薪已高於新最低工資，其中以洗碗工最誇張，最高時薪達六十六點六元。有工會預計，為免人手流失，飲食業或會要再加洗碗工薪金兩成，時薪逼近八十元。



最低工資每兩年檢討一次，今次是自一一年實施以來第三度調整，昨日起加至三十四點五元。本報登入勞工處招聘網站，發現有大量招聘洗碗工的告示，時薪由四十一點六元至最高六十六點六元不等，遠高於新最低工資，一間連鎖澳洲菜餐廳，更以最高月薪一萬六千元聘請洗碗員，時薪達六十六點六元。留家廚房負責人劉晉表示，失業率低，飲食業「事求人」，員工辛勞，難以用最低工資請人，其食店現時以月薪一萬四千元聘請洗碗工、侍應等，時薪約五十八元。



他直言，食店兩個月前加人工，今次最低工資上調，不能即時再加，但未來難免要加人工挽留人手。由於行業競爭大，即使僱員薪金及食材價格上漲，亦不能完全轉嫁消費者，以致利潤減少。



工會：洗碗時薪料加至80元



飲食業職工總會秘書長黃必文預料，洗碗工或可獲加薪兩成，由此推算，洗碗工時薪最多加至七十九點九元。他預料，人工上漲後，部份食肆或縮減人手，又或購入洗碗機取代人力。勞工處招聘告示顯示，侍應時薪由四十三點七元至六十二點五元不等。



保安員時薪方面，最高達四十五元。保安業商會主席何啟文指，保安員在昨日簽定新合約時將獲平均加薪百分之九，一般保安員時薪調升至四十九元。他指保安業仍嚴重缺人，最低工資上調後，或令人手短缺加劇，因各個行業均會加薪，競爭人手。香港環境衞生業界大聯盟召集人甄瑞嫻預料，清潔工薪金將上升百分之七，最高時薪將加至四十元以上，成本會轉嫁予消費者。



清潔工料加至40元以上



中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量認為，最低工資為勞動市場帶來漣漪效應：「洗碗咁辛苦，自然好多人轉做保安。」洗碗工時薪因此推高。