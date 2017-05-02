﻿最小疑犯僅13歲 港鐵「鹹豬手」去年急增逾兩成

港鐵擠逼，「鹹豬手」案件有上升趨勢。警方鐵路警區去年全年錄得二百七十宗偷拍裙底及非禮案舉報，按年分別增加兩成六及兩成一，而今年首季亦錄得最少四十七宗，其中年紀最細疑犯僅十三歲。



港鐵去年全年接獲逾千宗罪案舉報，其中非禮、偷拍裙底及襲擊致造成身體傷害罪案均顯著增加，非禮案增加兩成一至一百四十九宗，而今年頭三個月就發生二十三宗；偷拍裙底升兩成六至一百二十一宗，而今年首季則發生二十四宗（見表）。



鐵路警區指，去年全年及今年首季共拘捕一百一十六名港鐵非禮案疑犯，年齡介乎十三至六十一歲，案件多發生在人多擠迫車廂、月台或自動電梯，疑犯多站在受害人身後或經過受害人身旁時，用手或其他身體部位觸碰受害人。涉偷拍裙底案而被捕疑犯共一百三十一人，他們多以智能手機在自動電梯偷拍，或將偷拍裝置收藏於手提袋或波鞋內。



偷拍裙底多兩成六



鐵路警區表示，觀塘線延線及南港島線相繼通車，警區透過內部人手調配，在有需要時聯同地面警區人員，在鐵路範圍進行不定時和高姿態巡邏和採取針對性反罪惡行動，防止及打擊罪案。



另外，為確保在突發事故發生時作迅速應變，鐵路警區定期在港鐵範圍內進行針對重大事故及恐襲事件的跨部門、跨機構訓練和演習，操練、測試和強化警方各單位與港鐵公司、其他緊急部隊人員的工作默契，做好準備。



港鐵表示，一直與鐵路警區緊密合作，並已時刻提醒職員加強防罪警覺，並派員在站內巡邏。在縱火案後，港鐵已增加與警方及消防處的聯合演習次數，在車站消防喉轆櫃中添置手提滅火筒，及在月台添置滅火氈等，另計劃二三年底前在所有列車車廂內配備閉路電視。