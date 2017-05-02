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﻿美股中段升11點

2017-05-02 列印
　　美國股市本周首個交易日向好，杜指中段報二○九五二點，升十一點；納指則報六○八五點，升三十七點。滙控美國預託證券價格中段見六十四點三四港元，升零點○九港元；中移動美國預託證券價格則見八十二點九七港元，升零點○二港元。紐約期金中段報每盎司一千二百五十六美元，跌十二點三美元。
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