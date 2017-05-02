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﻿過濾程式「白名單」免錯失重要電話

2017-05-02 列印
■胡文翰指，「白名單」資料庫遠較黑名單大，可信性高。
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　　電騙黨猖獗，市民接聽來電時特別小心。電話過濾程式公司HKJunkCall管理員胡文翰昨指，現時不明來電不止有「黑名單」，更有所謂「白名單」，包括醫院、大學或慈善團體等的電話，資料庫遠較黑名單龐大，更可經互聯網查閱，可信性較高。

　　但他指，現時只有部份應用程式支持「白名單」功能，若有「白名單」上的電話來電時，應用程式會如「黑名單」般彈出視窗，但字樣會轉以綠色顯示，提醒用戶來電並非滋擾或推銷電話。

  早前城市大學亦跟警務處及HKJunkCall合作，研發針對電騙的手機應用程式，預計一至兩年內可正式推出。
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