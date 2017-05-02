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﻿水上安全日 二千人參與暢泳

2017-05-02 列印
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　　為加強市民水上安全意識，香港拯溺總會及香港游泳教師總會將每年的五月一日定為「水上安全日」，昨在淺水灣舉行「香港三千公呎水上安全長途暢泳」，吸引近二千人報名參加。

  最年輕參賽者是僅得四歲的王子碩，他與母親及婆婆三代同堂參賽，賽後坦言游一千米感到頗辛苦，而最年長的參賽者為七十六歲。

　　此外，多個政府部門包括消防處、海事處、警務處、飛行服務隊及康文署等，亦進行海空拯救匯演。
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