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﻿電車追撞巴士三傷

2017-05-02 列印
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　　昨午一時許，銅鑼灣軒尼詩道發生電車與巴士追撞交通意外。一輛新巴沿軒尼詩道東行駛至希慎廣場對開時，五十歲姓何司機因應前面交通情況停車，尾隨四十九歲姓葉電車司機駛至不及收掣，失控追撞巴士車尾。

　　兩車相撞後，電車司機及車上一男兩女乘客（四十九至六十八歲），分別手腳及腰痛受輕傷，報警後救護員到場，將四名傷者送院治療。兩車司機通過酒精呼氣測試，意外原因警方仍調查中。受意外影響，現場東行交通受阻約一小時。
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