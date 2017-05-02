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﻿小野豬墮引水道斷腳

2017-05-02 列印
　　昨晨十時許，一隻未成年野豬，被途人發現躺臥淺水灣南灣坊近淺水灣道一條引水道中，疑受傷被困不能動彈報警。警員到場後，發現野豬仔在深約半米的乾涸引水道山邊草叢中，遂召愛護動物協會到場協助捕捉。

　　愛協人員到場，落引水道視察後，發覺小野豬長約一米，約兩歲大及重約五十公斤，右後小腿有骨折。估計牠日前外出覓食時，失足由山坡墮至引水道造成骨折，被困引水道內，並已多天未有食物進食，身體虛弱，故無法自行爬回路面。愛協人員事後將牠趕入籠中檢走，交獸醫醫治理，以確定傷勢情況，再作進一步處理。
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