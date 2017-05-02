﻿小野豬墮引水道斷腳

霍利時剛於周日憑「正本雄心」贏得今季第二十八場頭馬，攻勢沒有因成績一早達標而放緩，明晚跑馬地馬夜戰，霍利時於八場賽事均有馬列陣，昨晨他笑言自己尚未贏夠，希望可一直贏馬到煞科。至於參戰馬中，老霍認為以「育馬妙星」和「樂家將」的機會最樂觀。 「育馬妙星」今季踏入四歲成熟期，並在谷草千二米找到出路，陣上表現亦隨之進步起來，已經取得兩場頭馬，即使前仗升上三班亦只僅負得季軍，明晚重遊谷草千二米這強項，霍利時分析說︰「『育馬妙星』上場轉戰田草千二米，始終並非最適合牠的途程，落敗不能作準。賽後馬兒操練正常，今次回師勝程，將會以最佳狀態迎敵，只不過排位抽得十一檔，則有全程被逼走外疊的風險。...

2017-05-02