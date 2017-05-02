﻿兒童膽結石 易併發炎症

小朋友同樣有可能患膽結石，而且不論成人或兒童患者都有機會症狀不明顯，盡早防患及治療，可免併發出多種炎症。文：衞兒



腸胃肝臟科醫生姚志謙指，常見的膽結石症狀，包括右上腹痛或背部和肩部疼痛、無故惡心、消化不良、腹部脹氣、出現胃氣、發燒、發冷、黃疸，甚至無尿以至休克等，而有小部份患者可完全毫無症狀。要診斷膽結石，除了根據症狀問診，醫生還要了解家族病史，以至患者日常生活習慣，進行全面評估外，亦要配合某些檢查，作更確切的斷症。



食欲驟減要留神



部份兒童飲食習慣有欠規律，如每餐相隔時間過長，膽囊太久未排放膽汁，可導致膽汁太過濃稠，這也易於產生膽結石。再者如家長給孩子過度補鈣，導致小朋友體內鈣質沉積於膽囊內，亦會增加結石風險。幸好多數小兒膽石症均症狀輕微，但家長日常要慎察，假如兒童無故出現腹痛、胸痛、腹脹、食欲減少、大汗等徵狀，甚至因腹部疼痛而影響睡眠等，都應盡快求診，因若情況嚴重，可引致中毒性休克，足以致命。



膽固醇含量過高



膽結石是指在膽囊內出現結石，膽汁由肝臟分泌，經膽管傳送到膽囊儲存，以便十二指腸用於油脂消化與吸收。一旦出現膽結石，有可能併發膽管炎、胰臟炎等多種炎症，故不可輕視。膽結石的成因眾多，例如膽汁內的膽酸出現過度吸收、膽汁內的膽固醇含量過高，以致膽組織出現炎症等。膽汁由水份、膽固醇、電解質、色素、膽汁鹽等多種成份組成，如成份濃度配合得當是不會凝結成固態的，但若某些成份超標或不足，例如膽固醇水平過高、膽汁鹽濃度過低，便會在膽內形成結晶，甚至惡化成為結石。



飲食預防竅門



1.少吃富含脂肪或高膽固醇食材，避免過量進食動物性的脂肪及糖類，並少吃精製類食品，例如白麵包、加工肉類，尤其是白砂糖等。



2.食用足夠份量水果、新鮮蔬菜及粗糧，飲食應均衡營養，如非醫生建議，別自行額外補充鈣質。多喝水及保持恆常運動，攝取足夠水份可以增加排尿量，多運動有利腸道蠕動，兩種方法都有助把體內代謝廢物排出體外，減少形成各種結石。



3.妥善控制糖尿病及減肥，因為糖尿病和肥胖患者都較容易併發膽結石疾病。



4.留意會否出現右上腹痛，若同時出現發燒徵狀，應立刻就醫。



