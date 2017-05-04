﻿匪徒買架生來港犯案 爆竊神器百合匙 深圳百元有售

近兩年本港發生約五十宗以百合匙開鎖入屋爆竊案件，本報追查發現內地市面和網上商店可輕易購得相關百合匙工具，部份附送教學光碟，讓買家自學成匪。有網店老闆向購買工具者教授爆竊竅門，更透露客戶當中包括計劃南下香港犯案者。



近年以百合匙入屋爆竊案件頻生，去年三月一日四名中港匪徒穿校服假扮學生，進入天水圍天瑞邨，以百合匙連環爆竊十個單位後被捕。本報追蹤得悉，不少匪徒從內地店舖或網上商店購買百合匙犯案。



記者在深圳巡查，多間店舖售賣百合匙，售價一百元至八百元（人民幣，下同）。羅湖沿河南路一間五金店的百合匙套裝僅售一百元，記者以客人身份查詢，老闆熱情地解釋開鎖方法，稱銷售百合匙不違法。內地法例規定，深圳及不少省市的開鎖業者須向公安備案；當局亦嚴禁百合匙買賣，違者觸犯治安管理條例。



網店賣開鎖套裝：五分鐘不開即撤！



內地不少網上商店也銷售百合匙並附送教學光碟，讓買家自學開鎖。一套名為「終極殺手」的百合匙和教學光碟套裝，網店老闆開價一千八百元一套。記者聯絡網店老闆，要求查看光碟內容，對方不久發來約二十六秒的視頻。片中有人將兩支有鈎百合匙插入鎖芯轉動，不久成功開鎖。老闆稱不少買家為爆竊匪，每月平均出售一百套。他又引述內地買家指，有人計劃南下香港犯案。這名老闆又提醒買家，若開鎖五分鐘沒法打開，或是該套百合匙不能處理的門鎖類別，應即時撤退：「不肯走是盜竊大忌！」



自動鎖及碟片掛鎖較安全



香港鎖匠從業員協會會長黃瑞昌測試「終極殺手」百合匙套裝，他僅用了二十五秒便成功開鎖：「這工具可打開一字和十字鎖。」他強調，該會及其他提供開鎖課程的機構，均設自律守則，如出售百合匙給學員練習，須登記學員個人資料。香港鎖匠學會會長梁順和表示，百合匙可輕易開啟普通房門鎖、鎖膽鎖、三開膽鎖及匙掛鎖，但較難開啟俗稱揹仔鎖的自動鎖和碟片掛鎖，市民若想加強防盜，可考慮換有關門鎖。



警方呼籲市民外出前做好防盜措施，例如檢查窗户、大門及鐵閘的鎖具是否操作正常和上鎖，若想防盜設備更佳，應加裝閉路電視系統。



