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﻿【2017加強版】全港22個嬉水池全面睇

2017-05-04 列印
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　　夏天就到，鍾意游水嘅小朋友，可以去嬉水池瘋狂玩水瀡滑水梯喇！現時全港有43個公眾泳池，連同啱啱翻新開番嘅堅尼地城游泳池，全港總共有22個有嬉水池。邊個值得跨區去？邊個有最多滑水梯？請登入http://bit.ly/2qs4F0c
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