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﻿石硤尾雪糕伯伯病逝

2017-05-04 列印
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　　多年來在石硤尾擺賣的「雪糕伯伯」黃廣（見圖），昨午病逝，享年一百零二歲，附近學校校友計劃為他舉行祈禱會。

　　石硤尾瑪利諾神父教會學校校友會在社交網站表示：「感謝黃伯多年來為我們帶來的歡樂，願黃伯安息。」校友會將會為黃伯舉行祈禱會，詳情稍後公佈。

　　「雪糕伯伯」黃廣生前每日如常推着三百磅重雪糕車，在石硤尾區瑪利諾神父教會學校擺賣雪糕，六十多年有不少學生曾光顧，除了送上美味的雪糕，黃伯亦見證一代代的學生畢業。
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