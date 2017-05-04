﻿郭家明重奪王座 黃嘉欣五膺包山后

太平清醮重頭戲「搶包山」今日凌晨零時上演，結果大熱勝出，六度冠軍但上屆失落桂冠的郭家明，憑九百二十七分重奪「包山王」，七度「封王」，而女子組由黃嘉欣憑六百零三分第五度摘下「包山后」寶座。



「搶包山」吸引大批市民在觀賞飄色巡遊後留守長洲，並於晚飯後一睹參賽健兒競逐「包山王」、「包山后」美譽。大會在晚上十時起派發一千六百五十張門票，有市民早上七時半在消防局外排隊。



今年共有八十人參加選拔賽，九男三女進入決賽，首三名出線男選手分別是為陪女朋友梁家琪而參賽的新丁鄭世傑、○九年爆冷勝出「包山王」的何善揮、連續多年參賽的黃志傑。反而六屆「包山王」郭嘉明、 上屆「包山王」葉建文出線時間三甲不入。女子組則依次為第四次參賽的胡穎瑜、由四屆「包山后」、「后中后」黃嘉欣、去年限時之內未返回地面而被取消資格的梁家琪。



踏正凌晨零時零分，「搶包山」準時開始，九名健兒如猴子般箭步而上，熱門健兒葉建文及郭嘉明一度領先，各健兒不消一分鐘已攀上包山頂，七手八腳般將自己及別人領域的高分包放到包山袋中，三分鐘時間內搶得最高分便成冠軍，最後十秒返回地面之際，多達六名健兒落地速度一度落後，最後最少五名參賽者未在時限內返回地面而被取消資格，包括女子組的胡穎瑜及梁家琪雙雙出局。



比賽最後由郭家明摘下冠軍成為「包山王」，至於女子組，由於只有黃嘉欣能在限時內返回地面，故她成功蟬聯「包山后」。



太平清醮另一重頭戲飄色巡遊，昨午二時飄色隊伍由北帝廟出發，打頭陣的飄色以「撥亂反正」為主題，兩名小朋友分別扮演林鄭月娥及教育局局長吳克儉。任活動嘉賓的候任特首林鄭月娥在飄色巡遊前已離開，未與「小林鄭」相遇。