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﻿橫洲村民起路障阻收地

2017-05-04 列印
　　政府將收回元朗橫洲部份土地興建公屋，地政總署前日突到鳳池、永寧和楊屋新村張貼收地通告，通知三個月後收地。

  二十多名村民昨批評，地政總署未刊憲便「偷步」入村貼通告做法「無恥」，要求與運輸及房屋局局長張炳良會面。

　　永寧村村長陳愛金聲稱，地政總署人員前日假扮行山人士、情侶等入村，未有取出證件便在村內張貼收地通告。

  大批村民昨午運來大量卡板和木板等物件，在村內多個出入口圍起佈防，堵塞村口，阻止政府人員收地，村民指會派員二十四小時輪流守村，更有村民表示可能要辭職守村。

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