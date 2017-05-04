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日報新聞 > 港聞

﻿聯儲局維持利率不變

2017-05-04 列印
　　聯儲局今晨結束兩天議息會議，繼續維持三月加息後的利率目標在四分之三厘至一厘水平，會後聲明指出美國經濟增長放緩，但勞工市場有改善。

　　杜指中段報二○九四五點，跌四點；納指則報六○六八點，跌二十六點。滙控美國預託證券價格中段見六十四點八七港元，升零點四二港元；中移動美國預託證券價格則見八十三點○一港元，升零點一六港元。紐約期金中段報每盎司一千二百四十七點六美元，跌九點四美元。
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