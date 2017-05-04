﻿撞貨車撼石壆反彈 新牌私家車四輪朝天

荃灣大欖隧道昨日發生私家車與貨車相撞後翻轉意外，一名新牌女子駕駛掛P牌私家車，在管道內與一輛貨車相撞後，再撞石壆反彈回路中四輪朝天，私家車司機及一名女乘客受傷被困，消防員到場時兩傷者已自行爬出，事後獲送院治療。



昨晨十時許，二十三歲姓劉女子，駕駛一輛掛P牌私家車，載着一名四十歲姓郭女同事，沿大欖隧道出九龍。其間前面一輛中型貨車，四十八歲姓陳司機疑因交通情況慢下來，女司機收掣不及，私家車撞貨車尾後，再衝前撞向路邊石壆，再反彈出路面全車四輪朝天橫亘路中。



意外後私家車女司機及乘客手腰及背部輕傷一度被困，報警後消防員到場前，兩人已自行爬出車外，在一旁等候救援。救護員到場將兩傷者送院，治療後無性命危險。兩車司機均通過酒精呼氣測試，警員事後將私家車扶正及拖走檢驗，意外原因仍在調查中。