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﻿獸醫服務比例改善 城大指課程競爭激烈

2017-05-04 列印
　　早前香港獸醫管理局發表「香港獸醫專業發展研究報告」，指去年本港註冊獸醫人數達八百人，而寵物貓狗達五十一萬一千隻，反映整體獸醫服務與寵物比例較多年前有所改善。

  將於今年九月首度開辦獸醫學學士課程的城市大學表示，知悉研究報告內容，稱即將開辦的學士課程不但只回應了本地獸醫行業在各範疇的人才需求，更有助香港獸醫專業開拓更廣闊的全方位發展。城大稱，獸醫除了診治寵物外，還在食物安全和公共衛生範疇具重要角色，而該課程吸引近千名優異本地及海外申請者報名及查詢，競爭激烈，證明了香港社會對獸醫專業發展的支持及信心。
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