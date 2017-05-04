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﻿星島校際辯論比賽總決賽 免費換領入場券

2017-05-04 列印
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　　年度學界盛事「星島全港校際辯論比賽」總決賽快將舉行！由《星島日報》、《英文虎報》及教育局合辦，第三十二屆「星島全港校際辯論比賽」總決賽，將於二○一七年五月十九日假灣仔伊利沙伯體育館舉行，成功晉身總決賽的精英隊伍分別為（中文組）趙聿修紀念中學及華英中學，（英文組）保良局百周年李兆忠紀念中學及聖保羅男女中學。大會更邀請到政務司司長張建宗先生擔任主禮嘉賓，以及多位城中名人及教育界精英擔任評判，陣容鼎盛。

　　想親睹呢場學界王者之戰，就由即日起至五月十八日，列印QR Code上的印花及剪存《星島日報》零售版報頭，到星島中心或指定7-11便利店即可免費換領。另外，「頭條Jetso」App特別送出三百張總決賽入場券，由即日至五月十三日參加遊戲並答中問題就有機會贏得總決賽入場券兩張。立即用「頭條Jetso」App參加啦！
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