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星島校際辯論比賽總決賽 免費換領入場券
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匪徒買架生來港犯案 爆竊神器百合匙 深圳百元有售
近兩年本港發生約五十宗以百合匙開鎖入屋爆竊案件，本報追查發現內地市面和網上商店可輕易購得相關百合匙工具，部份附送教學光碟，讓買家自學成匪。有網店老闆向購買工具者教授爆竊竅門，更透露客戶當中包括計劃南下...
2017-05-04
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國產客機C919 明浦東首試飛
內地首款國產大型客機C919完成首次高速滑行中抬起前輪測試後，已落實明天在上海進行首次飛行測試；但生產商中國商用飛機表明，若明日天氣欠佳，將會押後首飛。 中國商飛公司昨宣佈，綜合天氣、飛機和試飛員狀態等因素後，決定C919客機明日在上海浦東國際機場進行首次飛行測試，若明日天氣欠佳，將會押後首飛。 國務院於二○○七年二月批准立項研製大型客機，C919前年十一月二日總裝下線，之後逐步進行系統集成試驗、靜力試驗、機上試驗，為試飛作準備等，C919完成低滑、中滑、高滑在內一百一十八項試驗後，今年三月通過專家技術評審，上月通過放飛評審。 C919目標是卓對航空運輸市場最主流的...
2017-05-04
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出席國會聽證聯航CEO再道歉
美國相繼揭發航空公司職員暴粗對待乘客事件後，當地多間主要航空公司出席國會聽證會時承諾，會吸取教訓，提升服務水準。另外，兩名美國男子日前在一架日本航機上毆鬥，其中一人被捕。 美國多間主要航空公司...
2017-05-04
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盡享馬場景致 比華利山淺調廳堂修長優雅
比華利山為跑馬地老牌豪宅屋苑，位於樂活道之上，旺中帶靜，單位實用率近八成，距離銅鑼灣少於10分鐘車程。本刊是次帶大家走訪其中一個高層單位，實用面積為1083方呎，3房連1套房設計，單位間隔四正，對正快...
2017-05-04
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下月加息機會逾70% 儲局按兵 美股偏軟
美國聯儲局凌晨結束為期兩天議息會議，一如預期按兵不動，但市場估計儲局下月加息的機率高逾七成，同時聚焦儲局有關啟動收縮資產負債表的描述。美股則表現偏軟，蘋果出爐的業績差強人意，加上油價下跌，拖累大市走向。 杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報20957點，升8點；納斯達克指數收報6072點，跌22點。滙控（005）美國預託證價格報64.75港元，較香港周二收市價升0.30港元；中移動（941）美國預託證價格報82.91港元，較香港收市價升0.06港元。 儲局繼續維持利率目標在0.75厘至1厘水平，會後聲明指，美國首季經濟增長放緩應只屬過渡性質，並指經濟前景的短期風險大致平衡...
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雙紅救亡
曼聯上場英超再折兩守將，令防線雪上加霜，幸今晚歐霸盃四強首回合有中場保羅普巴與費蘭尼復出。至於作東的切爾達狀態低迷，不過有射手伊亞高艾斯巴斯腳風太順。兩軍均欠勝算，一於敲和。（now670台、Fox Sports Play App周五凌晨3:05直播） 早有馬高斯盧祖提早收咧、基斯史摩寧和菲爾鍾斯養傷，曼聯周日英超再有艾歷拜利和勞基梳爾受傷，幸而費蘭尼停賽令只限國內，今仗可與傷瘉的保羅普巴重返大軍。該隊近八場歐霸盃法定時間五勝三和，今仗作客不致處於劣勢。 切爾達排西甲十一位，勢全力爭歐霸盃，而且歐戰四次作東迎擊英格蘭球隊兩勝兩負，今仗和局可試。
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預售開始 新Serena話題之門
日產代理上周在港發表全新第五代Serena Highway Star VIP八人車，以最頂級裝備作號召，亮點是同級獨有的Tic Tac腳踢感應式電動雙趟門，以及兩截式開合尾門設計。 文：彭志揚 ...
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傳任下屆教育局局長 陳美齡耍手：冇人搵我做
盛傳啱啱推出新書《40個教育提案把快樂帶回給香港學生》的陳美齡（Agnes），獲候任行政長官林鄭月娥推薦出任下屆教育局局長，消息一出即惹來各界爭議。62歲的Agnes接受本報獨家訪問時都顯得一臉無奈，...
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社論——行山非講玩 安全資訊須更新
行山事故不時發生，民安隊統計數字顯示，去年有四十六宗行山者需要民安隊營救個案，今年頭四個月就發生二十宗，呈上升之勢，這與市民缺乏安全意識大有關係。現在康文署和漁護署都宣傳行山資訊，鑑於行山事故增多，不時有人墮山斃命，或中途不適猝死，當局應檢討長期使用的宣傳資訊是否過時。 行山是市民喜歡的活動，暫離煩囂，呼吸新鮮空氣，強身健體。然而大多數人「牛記笠記」出發，沒有適合行山衣履和裝備，只帶飲用水而少準備食物、行山地圖、指南針等，即使有手機，但「尿袋」一個，未能應付緊急需求。 不要以為行山容易，以一般體重成年人為例，行山一小時約可消耗三百至四百卡路里，屬中強度運動。故此，出發前必須...
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潘頓三W封王奪標
昨晚的維多利亞賽馬會錦標由「魔連奴」勝出，鞍上人潘頓另贏「愛樂寶」及「文藝學家」，並且成為騎師王。而葉楚航和李寶利合作憑「紅星」食頭胡，之後練者另贏「心中有善」，騎者則贏何廄「大天龍」齊起孖。此外，莫...
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