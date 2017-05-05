﻿石硤尾集體回憶 緬懷102歲黃伯敬業一生 學校研保育雪糕車

「雪糕伯伯」黃廣前天病逝，享年一百零二歲，他生前風雨不改，每天推着三百磅重的雪糕車，到石硤尾瑪利諾神父教會學校外擺賣，六十載永不言休，感動該校數代學生及老師，以至街坊也當他是好友，黃伯成為石硤尾的集體回憶。瑪利諾神父教會學校校長（中學部）昨天表示，黃伯敬業樂業，以生命教學生堅毅不屈，是香港精神的體現。校方爭取將黃伯的雪糕車移至學校內擺放，永作存念，正跟相關公司及政府部門洽商。



昨晨瑪利諾神父教會學校師生如常上學，校外榕樹下仍停泊着黃伯生前守著的雪糕車，但物是人非，再看不到黃伯的身影。不少師生、街坊在雪糕車放上鮮花和金莎朱古力，悼念黃伯。



瑪利諾神父教會學校校長（中學部）何力生昨天接受本報訪問，指黃伯六十多年前起便在上址擺賣，當時學校尚未興建，故黃伯可謂是石硤尾發展史的見證人，亦是區內的靈魂人物。不少師生聽聞黃伯去世，感到若有所失。何力生指，自己上任校長只有數年，他年輕時曾在附近南山邨做兼職，故早跟黃伯相識，「因為附近無乜嘢食，所以成日去幫襯買雪糕。」



敬業樂業 身教學生永不言休



○八年前，瑪利諾神父教會學校尚未分拆小學部及中學部，學生在同一校舍上學十二年，其間一直向黃伯買雪糕及零食，師生和黃伯之間感情由此建立。他形容黃伯為人健談，談吐令人窩心，曾有學生不夠錢付款，他不會介意，肯為學生打折；甚至顧及遲下課的師生，一直擺賣至晚上八時許才收檔，故深得眾人喜愛。不少師生平日見其推着沉重的雪糕車上斜坡，都會主動上前幫忙；甚至有舊生大學畢業、結婚、移民後返港，也會特地回來見黃伯一面，寒暄一番，合照存念。



何力生認為，黃伯風雨不改地擺賣，沿斜路推着三百磅的雪糕車，象徵傳統香港人堅毅不屈的精神。他指黃伯以身作教，工作並非貪份工，而是熱愛工作，敬業樂業，正是用生命教導學生永不言休的精神。



學校研辦追思會悼黃伯



現年均就讀中三的蕭同學及龔同學表示，學校師生視黃伯如親人，他年紀老邁仍堅持工作不求人，令他們深感年輕人必須努力，為社會做有意義的事情。任職十七年校工的梁先生大讚黃伯為人「好好」，敬佩他年紀大仍自力更生。



何力生表示，目前正爭取將黃伯的雪糕車移至學校內擺放，讓這份集體回憶得以延續，惟雪糕車的擁有權誰屬仍未清楚，因此要先跟雀巢公司及相關政府部門商討。校方未來可能辦追思會悼念黃伯。



瑪利諾神父教會學校有不少名人校友，包括候任特首林鄭月娥丈夫林兆波、保安局局長黎棟國及藝人楊思琦等。黎棟國昨天回應本報查詢，對黃廣的離世表示傷感，回想當年中學放學後，也曾向其購買零食，故會懷念黃伯。楊思琦憶述，學生時代常向黃伯買菠蘿味雪糕，他足足陪伴了三代人的成長，已是學校的一份子。她又指，將來跟女兒經過學校時，會跟她訴說黃伯的事跡。