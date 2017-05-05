﻿顧問：社會問題多成催化劑 港人移民升8.6%三年高

港人移居外地有上升趨勢，保安局資料顯示，去年估計港人移民外國人數約七千六百人，按年增加百分之八點六，數字是近三年的新高，其中選擇移民美國的人最多，達二千八百人，亦較前年大增三成三。有移民公司指，澳洲、加拿大等熱門國家，近年陸續收緊移民的門檻，較難入籍，惟美國對移民申請沒有大變化，加上該國有非技術勞工移民計劃，符合移民需要。



保安局最新估計，去年共有七千六百名港人移民外地，較前年估算的七千人增加百分之八點六，亦是近三年來新高。而港人選擇移民的主要國家，依次序為美國、澳洲及加拿大，去年分別有二千八百人、二千一百人，以及一千人移居這三個國家，相比前年均有上升，其中移民美國的人數更大增三成三，數字為近五年新高。



移居美國者最多



保安局補充，本港居民離境外遊時，不需向政府申報外遊目的，因此並無港人移民外國的直接統計數字，而局方是根據有意移民外國而向警務處申請無犯罪紀錄證明書的數字和其他相關資料，估算港人移民外國的人數。



環凱移民顧問有限公司負責人張家禧指，近年港人移民外地有上升趨勢，該公司今年首季成功處理的申請，較去年同期增加兩成五，其中移民美國的申請更上升三成五。他認為，本港多年來積聚很多社會問題，例如樓價高企、市民對教育制度沒信心，加上國教風波、佔領行動等政治爭拗頻生，均是令港人移民的催化劑，促使移民人數增加。



對於移民美國的人數急升，張家禧解釋，澳洲、加拿大近年收緊移民門檻，港人較難入籍，而兩國投資移民分別要求五百萬澳元（二千八百八十三萬港元）及一百六十萬加幣（九百零八萬港元），負擔較大。反而美國的移民投資門檻則為五十萬美元（三百八十九萬港元），相對較低，加上美國另設非技術勞工移民計劃，符合移民當地的人士較多。



中產：樓價問題大



中產之聲主席、沙田區議員李子榮表示，不少有經濟能力的中產人士都想移居外國，主因是本地樓價高昂問題，「兩公婆加埋搵五萬蚊都好難買樓」，所以部份人尋求突破，希望到外地闖一闖。但他直言，很多有意移民的港人都很矛盾，擔心不習慣在外國生活，亦不知能否找到心儀的工作。