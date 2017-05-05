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﻿大熊貓T恤設計比賽慶回歸

2017-05-05 列印
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　　海洋公園大熊貓是國寶，也是港人的寶貝，適逢今年是海洋公園開業四十周年及香港特別行政區成立二十周年，海洋公園將舉行大熊貓生日派對，並舉辦「Made in HK 香港製造」大熊貓T恤設計比賽，邀請港人遞交創意作品，冠軍可獲六千元現金獎，以及香港海洋公園「智紛全年入場證」優越卡一年會籍。

　　大熊貓T恤設計比賽以海洋公園、大熊貓及保育訊息為設計主題，年滿十八歲的香港居民均可由即日起至五月三十一日提交作品，其中二十四款最佳設計會於八月初的慶祝活動亮相。
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