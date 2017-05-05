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日報新聞 > 港聞

﻿谷卓恒再被追逾億欠債

2017-05-05 列印
　　《成報》債務纏身，該報主席谷卓恒繼日前遭商人追債三百七十三萬元之後，昨天再被一間財務公司入稟高院，向該報追討逾一億港元的欠債和接近一千萬港元的利息。

　　該入稟狀指出，原告金利豐財務有限公司與去年二月四日與被告《成報》主席谷卓恒達成一份貸款協議，並借出一億港元給予谷卓恒，但谷卓恒已經違反該份協議，原告因此要求法庭下令谷卓恒向原告歸還本金一億港元及利息，而截至原告入稟時，谷卓恒拖欠原告的貸款利息和延遲還款利息合共約九百三十二萬港元。
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