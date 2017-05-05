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日報新聞 > 港聞

﻿美股中段跌32點

2017-05-05 列印
　　美國周四股市走軟，杜指中段報二○九二五點，跌三十二點；納指則報六○七二點，跌零點四八。滙控美國預託證券價格中段見六十六點四六港元，升零點一一港元；中移動美國預託證券價格則見八十三點二九港元，跌零點四一港元。

  紐約期金中段報每盎司一千二百二十八點六美元，跌十九點九美元；紐約期油則報每桶四十五點八三美元，跌一點九九美元。
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