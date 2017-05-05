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﻿警今起一連六天 打擊公共車輛違例

2017-05-05 列印
　　市民及司機今日乘搭公共交通工具時要小心，警方今日起一連六天進行全港性打擊的士、公共小巴、私家小巴及私家學童小巴等，如沒有佩戴安全帶、超速及駕駛時使用手提用流動通訊設備等違法行為。

不戴安全帶將檢控

　　警方鑑於近期涉及公共車輛的交通意外數字有增加趨勢，導致逾二千人傷亡。而該些交通意外主要是跟車太貼、胡亂轉線、司機駕駛時不留神、乘客沒有佩戴安全帶及司機沒有確保乘客的安全等不適當行為所致；故今日起的一連六日在全港進行公共服務車輛安全執法行動打擊。

　　警方呼籲及提醒市民，公共服務車輛司機駕駛時切勿使用流動通訊設備，必須遵守道路交通規例，並提醒乘客佩戴安全帶。警方數字顯示，今年首三個月，涉及公共服務車輛的交通意外有逾一千六百宗，佔整體交通意外數字的四成三，導致二千一百一十四人傷亡。
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