﻿竊匪扮顧客搶值18萬古董錶

中環嘉軒廣場發生劫錶案！昨午二時許，一名男子，進入皇后大道中嘉軒廣場一樓一間二手古董錶店舖購買手錶，他徘徊一會後，以普通話向職員稱欲購買一隻價值約十八萬元的古董手錶，職員不虞有詐從飾櫃取出給對方時，賊人即將手錶搶走及奪門逃走。職員見狀尾隨追出及高呼搶劫。賊人見職員追出恐事敗被捕，跑至距離店舖不遠，將手錶棄於地上阻截追兵。



職員撿回手錶後，賊人已逃去無蹤，遂返回店舖報警。警員到場一度在附近兜截可疑人，但未有發現。負責人點算後未有損失，只是一度被劫手錶擦花少許。