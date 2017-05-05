﻿垃圾車失控越線 與校巴相撞15人輕傷

馬鞍山西沙路昨午發生垃圾車與校巴相撞意外，一輛垃圾車天雨下失控越線，迎頭撞向一輛載着學童的校巴。意外中約十名學童及保母受傷，報警後全部獲送院，幸傷勢不嚴重。



昨午二時許，一輛垃圾車沿西沙路向馬鞍山行駛，當車駛至近西沙茶座對開一個左彎時，疑因天雨路滑失控，垃圾車越過對面行車線，剛巧對面行車線一輛小學校巴駛至，司機收掣不及兩車迎頭相撞。據悉，兩車相撞後，校巴上多名學童分別撞向前面座位受輕傷。報警後警員到場，救護員在現場為傷者急救後，約有十名學童、保母及司機受傷獲送院。受意外影響，西沙路一度全線封閉，交通一度受阻。兩車司機通過酒精呼氣測試，警方事後拖走肇事車輛檢驗及調查意外原因。