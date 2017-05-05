﻿判監八年八個月 大老千騙六機師2500萬

自稱美國史丹福大學畢業、在夏威夷大學任職數學教授的男子，二十年前向六名國泰航空外籍機師訛稱一個「光輝88投資計劃」是「必賺」的，在騙取機師金錢後即人間蒸發，六名機師被騙退休金及儲蓄合共二千五百萬港元，被告一二年在美國芝加哥被捕後引渡回港，法官直指被告是「大老千」，昨被判監八年八個月。



被告張家劍（七十歲）被控在九七年十二月至九八年八月，先後騙取六名年齡介乎四十九歲至七十三歲的外籍男子的財產，承認十六項盜竊罪及以欺騙手段在某些紀錄內促致記入記項罪。案情指，張先在由加拿大前往香港的航機上認識Hendrik VAN KEULEN機師，訛稱是國際私人財務管理經理，擁有資深投資經驗。Hendrik先後八次存款，得到五萬美元本利及回報，再把張介紹給其他機師朋友。



張向機師們稱，計劃把七成五資金投放在美國國庫債券，餘下兩成五會由紐約著名中介保誠公司代為投資，更勸說眾人共同投資，減少中介抽取佣金，可獲平均高達百分之二百的年利回報。其中一名有機師投資約一千萬港元，其後眾人曾聯絡張但不果，巨額退休金即「凍過水」。



律師求情時指，張是華裔美國公民，自稱在中國經歷金融投資失利，又在西班牙被人綁架，更跳車逃亡，一度受傷留醫，現時對騙案「零記憶」，又有老人癡呆症，被捕後在美國還柙多年，要求法官就案件延誤扣減刑期。



暫委法官司徒冕怒斥他「一派胡言」，指被告是個自信爆棚的老千，醫療報告顯示他現況健康，其不誠實的無良行為摧毀他人一生，案中有年老機師要做散工渡日，更有機師因而與妻子離婚，批評被告企圖逃避法律制裁，遂判監八年八個月。