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﻿港「建築兵法」作品展出

2017-05-05 列印
■團隊將於即日至五月三十日在北角「油街實現」的「威尼斯國際建築雙年展」香港回應展中，展出十三件作品。
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　　十七名年輕香港建築師及藝術家組成團隊，去年五月以「建築兵法」為題，於意大利威尼斯參展第十五屆威尼斯國際建築雙年展。團隊作品將於即日至五月三十日在北角「油街實現」的「威尼斯國際建築雙年展」香港回應展中，展出十三件作品。

　　「建築兵法」是借鏡「三十六計」的謀略，展示如何在建築的「戰場」上克服空間限制。有建築師以「釜底抽薪」及「金蟬脫殼」為主題，展現灣仔藍屋如何從唐樓變身為活化歷史建築群，並透過配合周邊環境，活化整個社區；亦有建築師以「李代桃僵」為主題，設計出大自然和鄰里互動的共生空中花園。

　　商務及經濟發展局局長蘇錦樑表示，今年是特區成立二十周年，舉辦香港回應展正好進一步展示香港在建築範疇的創意和成就。
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